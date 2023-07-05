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الأربعاء 05 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

وكيل الأزهر يطمئن على صحة طالب الثانوية المصاب في حادث سير بسوهاج

وكيل الأزهر يطمئن
وكيل الأزهر يطمئن على صحة طالب الثانوية

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية مع الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج، للاطمئنان على صحة الطالب محمد نصر الدين أبو القاسم مرسي، الطالب بالشهادة الثانوية الأزهرية، والذي أصيب أمس الثلاثاء في حادث سير أليم أسفر عن إصابته ووفاة زميله الطالب فراج حمدي رمضان.

وخلال مكالمة هاتفية مع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أكد رئيس الجامعة أنَّ الطالب يتلقى كل أشكال الدعم والرعاية الطبية اللازمة ولن تتأخر مستشفى الجامعة عن خدمة طلاب العلم في الأزهر الشريف، وأن الطالب أجريت له عملية جراحية كبرى في مستشفى سوهاج الجامعي، وستواصل الجامعة تقديم الرعاية الطبية له وكل ما تحتاجه حالته من خدمات طبية حتى خروجه بالسلامة من المستشفى.

من جانبه، توجَّه الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، إلى مستشفى الجامعي مرتين ظهرًا وليلًا، حيث توجه إلى المستشفى فور علمه بالحادث، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب المتوفى فراج حمدي، ونقل خالص تعازي وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذين قدموا التعازي هاتفيًّا، كما اطمأن على الوضع الصحي للطالب المصاب والتنسيق مع رئيس جامعة سوهاج وإدارة المستشفى الذين قدَّموا كل أوجه الدعم والرعاية.

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كما زار رئيس منطقة سوهاج الأزهرية رفقة رئيس جامعة سوهاج الطالب ليلًا للاطمئنان عليه وبث الطمأنينة في نفسه قبل إجراء عملية جراحية كبرى له استغرقت 6 ساعات، وطمأنة أسرته، وخلال هذه الزيارة اطمأن فضيلة وكيل الأزهر على صحة الطالب من رئيس جامعة سوهاج.

من جانبه، أعرب نصر الدين أبو القاسم مرسي والد الطالب عن شكره وتقديره للأزهر الشريف وقياداته على اهتمامهم وحرصهم على صحة نجله والاطمئنان الدائم عليه وتوفير كل سبل الدعم من قبل الأزهر والمستشفى الجامعي وإجراء العملية الجراحية لنجله في يوم الحادث وتقديم الخدمات الطيبة المتكاملة.

ووقع ظهر أمس الثلاثاء حادث سير أليم على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام بسوهاج على بعد نحو 4 كيلو من مقر لجنة الامتحانات، وذلك خلال عودة الطالبين فراج حمدي رمضان ومحمد نصر الدين أبو القاسم مرسي، اللذين أصيبا بالحادث، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ولدى وصوله المستشفى توفي الطالب فراج حمدي، وتم حجز الطالب محمد نصر الدين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة قبل إجراء عملية جراحية عاجلة للطالب.

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