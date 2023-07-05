إطلاق النسخة الأولى من جائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات إلى ألواح غذائية

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أن تعلن عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من الأغذية المهدرة، حيث سيتم منح ثلاث جوائز إلى أفضل ثلاثة مشاريع بالدول الأعضاء في الإيسيسكو، تختارها لجنة تحكيم مكونة من خبراء دوليين.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز اهتمام الشباب والنساء في دول العالم الإسلامي بتطوير حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من الأغذية المهدرة، عبر تطوير حلول مبتكرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتستهدف دعم المختصين في تطوير التقنيات المبتكرة بمجال الأمن الغذائي، ورواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على (30 ألف دولار أمريكي)، والفائز بالمركز الثاني على (15 ألف دولار أمريكي)، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على (5 آلاف دولار أمريكي).

وسوف يتم تقييم المشاريع المشاركة في المسابقة من قبل لجنة التحكيم على مرحلتين، تتمثل الأولى في اختيار أفضل 5 مشاريع متقدمة، ودعوة أصحابها إلى عرضها حضوريا أمام لجنة التحكيم، لتقييم فعالية التكنولوجيا المقترحة، واختيار المشاريع الأكثر ابتكارا واحتراما للبيئة وإسهاما في التنمية وتوفيرا لفرص العمل، لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للجائزة.

وعلى الراغبين في المشاركة ملئ الاستمارة الخاصة بالجائزة على موقع الإيسيسكو الإلكتروني، عبر الرابط، بالإضافة إلى إرسال ملف الترشح، في أجل أقصاه 31 أغسطس 2023، إلى البريد الإلكتروني ويشمل على:



- خطاب طلب المشاركة في المسابقة

- السيرة الذاتية للمشارك، أو لجميع أعضاء فريق عمل المشروع، في حال الشركات الناشئة

- عرض ملخص للمشروع، في خمس صفحات كحد أقصى، يشرح الفكرة وتقنية استخلاص مكونات الألواح الغذائية

- إرسال عينات مادية للمنتجات النهائية إلى العنوان الذي سيتم تحديده، بعد مرحلة الاختيار الأولي لعدد من المشاريع

مناقشة مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وكازاخستان

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والسيدة سوليكول سيلوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان لدى المملكة المغربية المندوبة الدائمة لبلادها لدى الإيسيسكو، اجتماعا لمناقشة مستجدات التعاون بين المنظمة وكازاخستان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع كازاخستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع العملية.

ومن جانبها ثمنت سفيرة كازاخستان لدى المغرب أدوار الإيسيسكو في دعم جهود دولها الأعضاء بمجالات التربية والعلوم والثقافة، وفي ترسيخ قيم التعايش والسلام، مؤكدة أنها حريصة على المشاركة في جميع الملتقيات التي تعقدها المنظمة.

