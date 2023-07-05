تعرف على شروط القبول بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023 – 2024 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة ، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2022 – 2023 م لغة إنجليزية من محافظات القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة بمصروفات دراسية بخلاف الكتب الدراسية التي تتحمل الطالبة ثمنها.





1 الصف الأول الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية الأف جنيهاً

2 الصف الثاني الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية الأف جنيهاً

3 الصف الثالث الثانوي 8000 ج فقط وقدره ثمانية الأف جنيهاً

4 الصف الرابع ( الفرقة الأولى ) 10000 ج فقط وقدره عشرة الأف جنيهاً

5 الصف الخامس ( الفرقة الثانية ) 10000 ج فقط وقدره عشرة الأف جنيهاً



تدفع المصروفات على دفعتين ، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبول ـ والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، وذلك طبقا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف.



شروط القبول



1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو الثانية.

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التى حصلت منها على الشهادة المذكورة.

3. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة، ثم اجتياز اختبار القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والكشف الطبي .

4. تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 20 – 25 ) طالبة .

5. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

6. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

7. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

8. يشمل اختبار القدرات تحريري وشفوى خلال كشف الهيئة ( اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ، ........... ) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة .

9. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات ( الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة ، اللباقة في الحديث ، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل ، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله ، المظهر العام ، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن .............. ) .

10. الكشف الطبي ( يتم بواسطة القوميسون الطبي ( اللجان الطبية بالمستشفى ) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي: كشف رمد ، كشف باطنه ، كشف أنف وحنجرة ، كشف عظام ، بالإضافة لبعض التحاليل والأشعة ورسم القلب ) .