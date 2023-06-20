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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الزراعة تستقبل عيد الأضحى بضخ اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تستعد وزارة الزراعة لعيد الأضحى المبارك، بتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مدار الساعة، والإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

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إلغاء الإجازات والمتابعة

ووجه السيد القصير وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض.

وذلك لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

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جاء ذلك خلال اجتماعا عقده القصير مع عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة  عيد الأضحى المبارك.

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