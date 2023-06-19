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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الزراعة تفرج عن 160 ألف طن أعلاف في أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف القصير، أن الإفراج شمل  118 ألف طن من الذرة بحوالي 42مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.

إجمالي الإفراجات

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة ، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

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وقال وزير الزراعة، إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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