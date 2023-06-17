الزراعة تكشف سر انخفاض أسعار اللحوم بمنافذها.. 225 جنيه للبلدي (فيديو)

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن الأسعار الموجودة في جميع منافذ وزارة الزراعة تقل عن غيرها في الأسواق بنسب تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل قيمة الفرق في أسعارها عن الأسواق لـ30 و40% ".

وأضاف المشرف على ملف منافذ وزارة الزراعة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"مساء اليوم السبت أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "معا ضد محاربة الغلاء" منذ 3 سنوات وكان هدفها إحداث التوازن داخل الأسواق المصرية ورفع العبء عن المواطن المصري.

مبادرة “من خير مزارعنا”

وتابع :مستشار وزير الزراعة للمتابعة: "وزارة الزراعة تبنت مبادرة "من خير مزارعنا" وهي مبادرة معنية بتوفير وضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير وزارة الزراعة إلى المواطن بشكل مباشر".

سبب انخفاض الأسعار في منافذ وزارة الزراعة

وأوضح المشرف على ملف منافذ وزارة الزراعة : "سبب انخفاض الأسعار في منافذ وزارة الزراعة عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة أو تجار"، معقبا: "اللحوم الموجودة في المنافذ لحوم بلدي تم تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني و اللحمة بـ 225 جنيه اللحوم البلدي المرباة في مزارع الوزارة والضاني بـ250 جنيها".

نضخ للمواطن في منافذنا الثابتة 220 سلعة بشكل مستمر

وأردف سعيد صالح : "نضخ للمواطن في منافذنا الثابتة البالغ عددها حوالي 245 منفذ على مستوى الجمهورية 220 سلعة بشكل مستمر"، موضحا: "المنافذ تغطي كل محافظات الجمهورية ونتحرك بالعربات المحملة بأطنان من السلع".

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "شنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف محى الدين، حملات مكبرة على الأسواق على مدار الأسبوع، بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين بنطاق مدن ومراكز المحافظة".

وأسفرت الحملات بقيادة الدكتور هادي الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، عن تحرير 26 قضية بإجمالي مضبوطات 64 ألفا و300 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي