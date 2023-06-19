الزراعة تكثف حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي

كشفت وزارة الزراعة، عن عدد من العلامات التي تكون في الحيوانات التي تصح للنحر في العيد الأضحى المبارك، وحدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم، فى إطار الدور التوعوى والإرشادى لوزارة الزراعة.

علامات اختيار الأضاحي من وزارة الزراعة

الأضاحي

وإليكم علامات التأكد من سلامة الأضاحي واللحوم:-

أولاً: بالنسبه للأضاحى

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.



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5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال .

ثانياً بالنسبه للحوم

13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق

14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد

15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفيه حمراء.

16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعيه جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ

17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19- أن تكون خاليه من أى مظاهر لأنسجه مخاطيه أو رخويه

20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

الأضاحي

- جاء ذلك عقب توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحيه.

- وقد أصدر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تعليماته لكافة الجهات المعنيه من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى.

- من جانبه أكد د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن القطاع قد أرسل كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع في حالة حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينها.

- ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الإستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.