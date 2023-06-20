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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يشيد بجهود الباحثين ويؤكد دعم الدولة للبحث العلمي التطبيقي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الثلاثاء بعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس المركزوبعض قيادات الوزارة والمركز.

و تفقد "القصير" محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوى والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية
كما تفقد وزير الزراعة  بعض الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة .

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البحوث العلمية التطبيقية 


وأبدى القصير  بعض الملاحظات والتوجيهات من أجل تطوير العمل والارتقاء بجودته، مؤكدا على أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في إستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشد استهلاك المياه.
وأشاد زير الزراعة  بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى لانه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة "القصير" اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أي عقبات تواجه الباحثين والمزارعين.

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الجريدة الورقية