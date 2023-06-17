وزير الزراعة يكشف عن فوائد زراعة قصب السكر بالشتل

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فوائد زراعة قصب السكر بالشتل مشيرًا بأهميتها منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على إستغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والإقتصادى ، والذى يتمثل فى ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية.

فوائد زراعة قصب السكر بالشتل

وأضاف وزير الزراعة خلال متابعتة الموقف التنفيذي لإنشاءات محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادى الصعايدة التابع لمركز إدفو أسوان، بأن من فوائد زراعة قصب السكر بالشتل، الاسهام فى تخفض تكاليف الإنتاج وتقليل التقاوى المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض.

إستخدام النظم الحديثة فى الرى

وأكد القصير اثناء جولته مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء أ.ح ‏كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على إمكانية إستخدام النظم الحديثة فى الرى والميكنة فى الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

واختتم وزير الزراعة حديثه بأن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر ، وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم ، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين للإستفادة من الفرص الإستثمارية التى توفرها الدولة فى مجال المشروعات الزراعية الجديدة.