عاجل
موعد مباراة الأهلي أمام منتخب السويس فى كأس مصر
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الزراعة توفد 306 طيبًا بيطريِا ببعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج

بوابة الوفد الإلكترونية

أوفدت وزارة الزراعة بعثة من ٣٠٦ طيب بيطرى إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام.

txt

الزراعة تبحث استغلال أصولها بالمحافظات لتحقيق أفضل عائد

txt

الزراعة تستقبل عيد الأضحى بضخ اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق

txt

وزير الزراعة يشيد بجهود الباحثين ويؤكد دعم الدولة للبحث العلمي التطبيقي

txt

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنافذ مديرية الزراعة والمجمعات ببورسعيد

دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفى إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك  التعاون المتميز بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات.

 


أكد د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة أنه تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين وأضاف "صابر" بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحه جيده مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.

 


وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية  بأنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.

 

الزراعة توفد 306 طيبًا بيطريِا ببعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج

مواد متعلقة

دورة تدريبية عن تكنولوجيا تصنيع المطهرات والمنظفات بكلية الزراعة

الزراعة تبحث استغلال أصولها بالمحافظات لتحقيق أفضل عائد

الزراعة تستقبل عيد الأضحى بضخ اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق

كلية الزراعة بجنوب الوادي تُنظم ندوة حول" أخلاقيات البحث العلمي"

وزير الزراعة يشيد بجهود الباحثين ويؤكد دعم الدولة للبحث العلمي التطبيقي

طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنافذ مديرية الزراعة والمجمعات ببورسعيد

الزراعة تكثف حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي

الزراعة تفرج عن 160 ألف طن أعلاف في أسبوع
الجريدة الورقية