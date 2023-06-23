الزراعة توفد 306 طيبًا بيطريِا ببعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج

أوفدت وزارة الزراعة بعثة من ٣٠٦ طيب بيطرى إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام.

دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفى إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك التعاون المتميز بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات.



أكد د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة أنه تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين وأضاف "صابر" بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحه جيده مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.



وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية بأنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.