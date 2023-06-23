صياد مصري يطعم أسماك القرش .. كارثة جديدة والمواطنون في حالة غضب

حالة من الفزع والقلق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول الرواد مقطع فيديو لصياد مصري يقوم بإطعام أسماك القرش في البحر "الدجاج" وكانوا يلتفون حوله بطريقة مخيفة.

أسماك القرش

أسماك القرش تاكل الدجاج

سادت حالة من الجدل الشديد عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد مقطع الفيديو الذي انتشر سريعًا بين المستخدمين، وظهر في الفيديو المتداول، صياد مصري يدعي "أحمد" كان يطعم أسماك القرش واندفعوا نحوه، وقال الصياد في مقطع الفيديو "دول عيلة على فكرة، أنا عديتهم طلعوا 12 واحد".

وعلى الفور هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصياد، حيث أن الطعام المستخدم من فضلات الحيوانات وهو ما يستزفه للخروج إلى أماكنه بحثا عن فريسة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون الصياد بقسوة

انهالت التعليقات السلبية على الصياد بطريقة قاسية، وهاجمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن أن يتسبب في انتشار أسماك القرش بمصر وجاءت التعليقات " بحر لا نحميه لا نستحق العيش فيه"، " للي مش فاهم دا بيخلي القروش تتصعر و البشر يبقوا اكتر عرضه يتهاجموا منها"، " القرش وبصفة عامة الاسماك اكلهم من البحر لماذا تغيرون في اكلهم حتى يصبحون عدوانيون"، " كل سنه في الوقت ده القروش بتاكل ناس والسبب المراكب اللي محمله عجول وخرفان لما بتموت بيرموها بالبحر وكدا أسماك القرش تعود ياكل الحاجه العايمه".

أسماك القرش

هل تتعرض مصر لكارثة جديدة بسبب أسماك القرش؟

أكد علماء البحار والمتخصصين في دراسة الحيوانات البحرية، خلال لقاءات صحفية والتلفزيونية، فإن البشر ليسوا من أوليات الطعام المفضل لدى أسماك القرش وإنما هناك العديد من الأشياء التي تجذبه إليها والسبب الرئيسي فيها البشر.

وينجذب هذا السمك لمعظم الفضلات التي يلقيها المصيفون في البحار ودائماً ما يستهويه رائحة الدماء أو رائحة الكائنات النافقة.

كما أن حاسة الشم عند أسماك القرش قوية، ويلقي بعض الأشخاص حيوانات نافقة في المياه، لذلك يتجه إلى الرائحة للبحث عن طعام لها.

ولذلك يحذر المتخصيين المواطنين من إلقاء الفضلات والمخلفات في البحار نظراً لجذبها أسماك القرش ولأن هذه الأفعال ليست حضارية وتسبب العديد من الأضرار.