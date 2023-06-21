وزارة البيئة تُحلل سلوك أسماك القرش في البحر الأحمر (فيديو)

كشف الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، تفاصيل دراسة لتحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر عن طريق وزارة البيئة.

وقال "حنفي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc مساء اليوم الأربعاء، أن الدراسة تستهدف تركيب حساسات على أسماك القرش تسجل وجودها والمدى الجغرافي لحركته ويستهدف 3 أنواع من أسماك القرش (القرش، الماكو، والمحيطي) وستمر الدراة لمدة عام.



وأضاف: “هذه الدراسة سوف تغطي كافة فصول السنة، والهدف علاقه الحوادث بالمدى الجعرافي وهل تقترب القروش من المناطق التي تستخدم بكثافة من مستخدمي البيئة البحرية سواء الغوص، أو السباحة، فضلا عن جمع بيانات عن درجات الحرارة والملوحة وحالة البيئة البحرية بشكل عام".

وأكد أن الوزارة استعانت بخبيرة أمريكية متخصصة في تركيب الحساسات على أسماك القرش، وسيتم من خلالها متابعة حركة هذه الأسماك عن طريقة اصطيادها خلال ربع ساعة وجمع كل البيانات البيولوجية من حيث الطول والشكل والنوع ، ويتم إطلاقه مرة اخرى بعد وضع الحساسات، وعند اصطياده مره اخرى نستطيع قياس معدل نموه وحالته وهي تفيد الدراسة البيولوجية والسلوك الطبيعي لاسماك القرش في البيئة البحرية، وتبين مدى اقتراب القرشمن الأماكن المكتظة بالسائحين

الإنسان ليس على قائمة طعام أسماك القرش



وأوضح أن الإنسان ليس على قائمة طعام أسماك القرش نهائيا، وأن ما يحدث من حوادث سببها الصيد الجائر وهو ماتسبب في انخفاض المخزون السمكي للحد الحرج، وهذا المخزون يعد الغذاء الاساسي لاسماك القرش.

وانتشرت فى الأيام الأخيرة على صفحات التواصل الإجتماعى صور لبعض الصيادين الذين قاموا بصيد نوع من أنواع أسماك القرش الصغيرة خلال موسم التزاوج، مما أثار الجدل حول تعرض سواحل المحافظة لهجمات من أسماك القرش .



ولكن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حسمت الجدل، وأكدت أن شواطئ الإسكندرية آمنة من أى هجمات للقرش، وأن الصور المتداولة على شبكات التواصل الإجتماعى هى صور لأسماك القرش فى أعماق بعيدة من البحر وأحجام صغيرة ولا تخرج إلى الشاطئ.



وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه من الأمر الطبيعى أن تتواجد أسماك القرش فى البحر المتوسط فى هذا الوقت من العام خاصة فى موسم التزاوج، ولكنها تبعد عن الشاطئ بنحو من 3 الى 5 كيلو مترات، مؤكدا على أن شواطئ الإسكندرية آمنه حيث أن أسماك القرش لها طبيعة خاصة ولا تعيش فى المياه الضحلة وشواطئ الإسكندرية لا يتوفر بها الغذاء الضرورى للقرش، وهى بعد نموها تتجه الى المياه العميقة للحصول على الغذاء

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ولفت إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر تعليمات بتشكيل مجموعات عمل ممتدة على شواطئ الاسكندرية من المختصين لمتابعة أى ظواهر غير طبيعية وتم التنبيه على الصيادين للإخطار الفورى فور رصد أى نوع من تلك الأسماك والقروش الصغيرة للتعامل الفوري معها.



وأصدرت محافظة الإسكندرية بيان، اليوم ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس بالإسكندرية.. مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.









