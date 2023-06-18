أسماك القرش وأسرار ولادة الأنثى دون التكاثر مع ذكر

أسماك القرش عالم ملئ بالأسرار والكواليس المخفية عن العالم البشري ومن أغرب الأسرار في عالم أسماك القرش هي ولادة أنثى سمك القرش من دون التكاثر مع ذكر، الأمر الذي اعتبره الكثير بأنه أمر محال جدًا فكيف تخصب البويضات من دون اللجوء إلى ذكر سمك القرش.

تكاثر سمك القرش من دون اللجوء إلى الذكر

أسماك القرش أثبت الدراسات قدرة نوع معين من سمك القرش على التكاثر من دون اللجوء إلى الذكر وقدرته على تخصيب البويضة ذاتيًا داخل الأنثى وذلك من خلال بحث نشره فريق علمي أميركي يعمل في حدائق الحيوان.

تزاوج إناث أسماك القرش ذاتيًا

أسماك القرش ذات الرأس المطرقة النوع الوحيد الذي رصده العلماء بقدرة تزاوج إناث أسماك القرش ذاتيًا من دون اللجوء إلى الذكور وذلك من خلال التلقيح الذاتي ولكن في حالة إذا لم تتلاق مع الذكور لفترة طويلة نسبياً حيث تقوم بيوضات الإناث بإنتاج مواد وراثية ذاتيًا بإمكانها التعويض عن الحيوانات المنوية لذكر أسماك القرش.

ظاهرة الباروثينوجينيسيس



الحالة التي تقوم بها أنثى أسماك القرش يطلق عليها اسم «باروثينوجينيسيس» Parthenogenesis واعتقد الكثير من العلماء بأن عملية التلقيح الذاتي للبويضة، تقتصر على الأنواع البسيطة من الكائنات، وهي تتألف من عدد قليل من الخلايا والأنسجة، مثل الظاهرة التي تحدث في الطفيليات.

