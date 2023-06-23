الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تسجيل أحداث 30 يونيو يحميها من تزييف جماعة الإخوان.. فيديو

قصر الاتحادية.. صورة
قصر الاتحادية.. صورة أرشيفية

طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بتسجيل أحداث ثورة 30 يونيو لمنع التزييف من قبل الإخوان.

وقال بكري، إن هناك الكثير من الوقائع كانت مقدمات لثورة 30 يونيو وبيان الرئيس السيسي في 3 يوليو، منوهًا إلى أنه  في 30 يونيو 2012 كان يتوقع فوز الفريق أحمد شفيق، لكن التداعيات أدت إلى فوز مرسي، واستعد المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل يحمي المؤسسة العسكرية من تدخلات الإخوان. 

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ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

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ورش فنية محاضرات بثقافة الفيوم احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

الإعلامي محمد الباز يحاور مصطفى بكري

وأضاف أن مرسي بعد فوزه خرج بخطاب عادي يمكن أن يقوله أي شخص ومليء بالوعود التي ما أنزل الله بها من سلطان، ووعد بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي.

مرسي في قصر الاتحادية.. صورة أرشيفية

ولفت إلى أن مرسي ذهب إلى قصر الاتحادية قبل أن يؤدي اليمين، وطلب تغيير كرسي الرئاسة والمكتب وبعض الديكورات، وعرض عليه 100 كرسي واختار كرسيا باهظ الثمن، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز".

 

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