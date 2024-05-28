يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، حيث من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. ويمكن للطلاب وأولياء الامور الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، فور اعتماد النتيجة وإعلانها.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب.

النقر على استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

امتحانات بالشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على مراقب بامتحانات بالشهادة الإعدادية وإصابته بجرح 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن المتهمين شاب ووالده وشقيقته بسبب خلافات سابقة بين الشاب والمجني عليه.