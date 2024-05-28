الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتائج تحقيقات جيش الاحتلال بعد مجزرة الخيام: الحريق الذي اندلع كان غير مقصود

افيخاي أدرعي
افيخاي أدرعي

زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن عمليات جيش الاحتلال التي قام بها وتم فيها تصفية عدد من قادة حماس جاءت بعد ضربة دقيقة استهدفت مجمعاً تستخدمه حماس في رفح، مشيرا إلى أن الغارة الجوية التي نفذها الجيش  "مجزرة الخيام" استهدفوا فيها مبنى مغلقًا بعيدًا عن منطقة الخيام.

وأضاف افيخاي عبر بيانا له: ‏لا توجد خيام في المنطقة المجاورة للمبنى الذي استهدفناه، ‏وخلافًا للتقارير المتداولة، لقد قمنا بتنفيذ الضربة المذكورة خارج المنطقة التي تُعتبر منطقة إنسانية، التي قمنا بدعوة السكان للانتقال اليها على بعد كيلومتر واحد ونصف على الأقل من المنطقة الإنسانية في المواصي، ‏لقد استندت الضربة إلى معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى أن هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا مسؤولين عن قيادة وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين – كانوا يجتمعون داخل المبنى المحدد الذي استهدفناه. 

‏ 

وقال افيخاي: على الرغم من الجهود التي بذلناها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، إلا أن الحريق الذي اندلع كان غير متوقع وغير مقصود، و‏لقد اتخذنا عدة خطوات قبل الغارة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، و‏كانت هناك مراقبة جوية لمتابعة ما يجري من الأعلى؛ تم استخدام قذائف محددة تهدف إلى الحد من الأضرار الجانبية؛ تم تأخير موعد الهجوم ليتسنى الاستمرار في مراجعة احتمالية تواجد مدنيين في المنطقة – وغيرها من الوسائل. 

‏وأضاف: أن حربنا هي ضد حماس، وليس ضد الشعب في غزة ولهذا السبب، فإننا نعرب عن حزننا العميق لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح.

مواد متعلقة

مجزرة خيام جديدة غرب رفح.. وحماس: عدوان صهيوني متعطش للدماء

إيران تنشر فيديو لآخر اتصال من مروحية الرئيس بعد سقوطها.. فيديو

قيادي في حماس: محرقة الخيام برفح تأتي للتغطية على فشل الاحتلال

انصار الله: نفذنا 4 عمليات منهم استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر

حزب الله: قصفنا مستعمرات ميرون وسفسوفة بصواريخ الكاتيوشا

الاحتلال يشن غارات شرسة جنوب لبنان

عاجل.. الجيش المصري والإسرائيلي يجريان تحقيقا حول حادث إطلاق نار على حدود رفح

عاجل.. قاعدة ميرون الجوية تحترق بـ 50 صاروخًا تابع لحزب الله بعد مجزرة رفح

الجريدة الورقية