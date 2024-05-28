الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. مصدر أمني: لا صحة بشأن استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح

الحدود المصرية الإسرائيلية
الحدود المصرية الإسرائيلية

أكد مصدر أمني أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

عرضت فضائية “العربية”، صباح اليوم الثلاثاء، جنازة الجندي الذي استشهد بالقرب من معبر رفح أمس الإثنين.

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وقالت القناة إن جثمان الجندي الشهيد تم تشييعه في محافظة الفيوم، وتظهر اللقطات تجمع الأهالي حول نعش الجندي الذي تمت إحاطته بعلم مصر وسط ترديد التكبيرات وبكاء السيدات.

 

وصرح والد الجندي الشهيد للقناة بأن: “ابنه شهيد فداء الوطن”، فيما أكد عمه بأن الشهيد أخبره في إجازته بأنها “آخر عطلة عسكرية له وسيسلم مهماته وسيأخذ الشهادة العسكرية”، مردفًا: “هو سلم وأخذ الشهادة (الاستشهاد) ولله الحمد”.

وأكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأفاد مصدر أمني مطلع، بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

 

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا أكد فيه عن إجراء تحقيقًا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

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