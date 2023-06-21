ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

محاضرة بعنوان “يونيو جيش وشعب لا ينفصلان” بفرع ثقافة الفيوم

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس بالفيوم محاضرة بعنوان "يوم لا يُنسى في تاريخ مصر" تحدث بها محمد نادي، عن دور الجيش المصري في الحفاظ على مقدرات الدولة، كما نظمت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية بعنوان "يونيو جيش وشعب لا ينفصلان" أدارها مصطفى محمد موضحا بها أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الشعب المصري الذي خرج بجميع طوائفه في جميع محافظات وقرى ومراكز الجمهورية، وهي الثورة التي حماها الجيش وهي أعظم ثورة في التاريخ الحديث والتي أجهضت المخططات الإرهابية لتمزيق الوطن وهدم المؤسسات ونشر الفوضى، وفشلت كل المؤامرات الخارجية التي كانت تحاك للنيل من مصر وشعبها، وأعادت ثورة 30 يونيو إلى مصر مكانتها ومثلت بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.

وشملت الإحتفالات كذلك عددا من المحاضرات والفعاليات احتفالاً بذكرى الثورة، ومنها ورشة رسم وتلوين بمكتبة جرفس الفرعية نفذتها رضا عبد الحليم، كما نفذ نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز لفاطمة محمد، بينما قدمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي بعنوان "كن صديقي بحق" تأليف محمد فرج، إدارتها رضا محمد، وأوضحت أن القصة تهدف إلى الوفاء والإخلاص بين الأصدقاء. ومن ناحية أخرى وضمن برنامج الفرع أقامت مكتبة حي جنوب الفرعية حوارا مفتوحا عن "دور الرياضة وتأثيرها على الفرد والمجتمع" أداره محمد محمود، حيث تحدث خلاله عن دور الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى لياقته البدنية التي تساعد على تحسين المزاج وتدعيم الصحة النفسية بشكل كبير، كما أنها تحمي من الاكتئاب، فيما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكي بعنوان "رسالة من قطرة ماء" صياغة أحمد زرزور، نفذتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة.

فرع ثقافة الفيوم

فرع ثقافة الفيوم