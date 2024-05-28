قفزة جديد بأسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر اليوم 3130 جنيها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع في السوق المصري بعد صعود الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد جلستين متتاليتين من الهبوط، حيث يستمر التذبذب والتحركات العرضية في نطاق في السيطرة على سعر الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم هذا الأسبوع.

انخفض سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2340 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2351 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2344 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2358 دولار للأونصة، مما يدل على استمرار تذبذب أسعار الذهب وبحث السعر عن حافز مناسب للخروج من منطقة التداولات العرضية الحالية.

تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع تعكس الحذر لدى المتداولين وعدم الرغبة في اتخاذ اتجاه واضح قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على تسعير الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي على مستويات الدولار والذهب.

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).