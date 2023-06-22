عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، اكتشافه حطام قرب موقع السفينة "تيتانيك" الغارقة، وذلك في الموقع الذي اختفت فيه الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام.

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ويقيم حاليًا خفر السواحل الأميركي، الوضع بشأن الحطام الذي عثر عليه إذا كان يعود للغواصة المفقودة أو لا.

وذلك بعد ساعات من إعلانه أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة،وتواصل قوات خفر السواحل جهود إنقاذ المركبة رغم احتمال نفاد الأوكسجين.

وعادت Titanic مجددا لتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بسبب الغواصة المفقودة تيتان، والتي استقلها 5 شخصيات أثرياء في نزهة إلى السفينة الغارقة تايتنك.

وغرقت الغواصة تيتان وفقدت السفينة الداعمة لها الاتصال بها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة، بحسب خفر السواحل، وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند.

وتم إطلاق تيتان من كاسحة الجليد التي استأجرتها OceanGate والتي كان يديرها سابقًا خفر السواحل الكندي ونقلت السفينة العشرات من الأشخاص والمركبة الغاطسة إلى موقع حطام شمال الأطلسي، حيث قام تيتان بغطس متعدد.

وقال خفر السواحل الأمريكي بعد ظهر الثلاثاء إن الغواصة بها حوالي 40 ساعة من الأكسجين المتبقي مما يعني أن الإمداد قد ينفد صباح غد الخميس، ووصفت OceanGate الغواصة تيتان بأنها "الأكبر من أي غواصة غاطسة عميقة" مع "ميزة أمان لا مثيل لها" تقيّم سلامة الهيكل خلال كل غوص.

وقالت الشركة إن تيتان مصنوعة من التيتانيوم والألياف الكربونية وأنها قادرة على الغوص لمسافة أربعة كيلومترات (2.4 ميل) "بهامش أمان مريح"، وفقًا لوثائق قدمتها الشركة في أبريل الماضى أمام محكمة جزئية أمريكية في فيرجينيا تشرف على شؤون تيتانيك.