Titanic السبب.. أمل جديد لانقاذ طاقم الغواصة المفقودة تيتان

Titanic عادت مجددا لتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بسبب الغواصة المفقودة تيتان، والتي استقلها 5 شخصيات أثرياء في نزهة إلى السفينة الغارقة تايتنك.

وغرقت الغواصة تيتان وفقدت السفينة الداعمة لها الاتصال بها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة، بحسب خفر السواحل، وتم الإبلاغ عن تأخر السفينة على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند.

وتم إطلاق تيتان من كاسحة الجليد التي استأجرتها OceanGate والتي كان يديرها سابقًا خفر السواحل الكندي ونقلت السفينة العشرات من الأشخاص والمركبة الغاطسة إلى موقع حطام شمال الأطلسي، حيث قام تيتان بغطس متعدد.

الغواصة بها حوالي 40 ساعة من الأكسجين المتبق

قال خفر السواحل الأمريكي بعد ظهر الثلاثاء إن الغواصة بها حوالي 40 ساعة من الأكسجين المتبقي مما يعني أن الإمداد قد ينفد صباح غد الخميس، ووصفت OceanGate الغواصة تيتان بأنها "الأكبر من أي غواصة غاطسة عميقة" مع "ميزة أمان لا مثيل لها" تقيّم سلامة الهيكل خلال كل غوص.

وقالت الشركة إن تيتان مصنوعة من التيتانيوم والألياف الكربونية وأنها قادرة على الغوص لمسافة أربعة كيلومترات (2.4 ميل) "بهامش أمان مريح"، وفقًا لوثائق قدمتها الشركة في أبريل الماضى أمام محكمة جزئية أمريكية في فيرجينيا تشرف على شؤون تيتانيك.

تيتان خضعت لأكثر من 50 غوصًا اختباريًا

وقالت الشركة في وقت تقديم الملف إن تيتان خضعت لأكثر من 50 غوصًا اختباريًا، بما في ذلك عمق يعادل تيتانيك، في المياه العميقة قبالة جزر الباهاما وفي غرفة الضغط، وخلال بعثتها 2022، أفادت OceanGate أن الغواصة كانت تعاني من مشكلة في البطارية في أول غوص لها وكان لابد من ربطها يدويًا بمنصة الرفع الخاصة بها.

وقال جريج ستون عالم المحيطات والذي كان يستخدم غواصات مماثلة، إن السفن تعمل مثل بالونات الهواء الساخن، مع الأوزان التي تسحبها إلى أسفل، وتابع: "الأمر كله يتعلق بالطفو، عادة ما يكون هناك عدد قليل من المفاتيح حيث يمكنك رميها وسوف يقومون فقط بالتخلص من الأوزان على الجزء الخارجي من الغواصة وستعود مرة أخرى".

أمل جديد يخص السفينة المفقودة تيتان

فيما يبحث عدد من الطائرات والسفن من الولايات المتحدة وكندا عن الغواصة، ويقود خفر السواحل الأمريكي عملية البحث عن المركبة الصغيرة، المسماة تيتان في منطقة نائية في شمال المحيط الأطلسي.

واكتشفت طائرة كندية ضوضاء تحت الماء أثناء البحث عن الغواصة وقال خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر اليوم الأربعاء، أنه نتيجة للضوضاء التي اكتشفتها طائرة الدورية الكندية، تم نقل جهود البحث ويتم استخدام البيانات للمساعدة في توجيه الجهود الجارية.