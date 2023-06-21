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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الساعات الأخيرة لطاقم الغواصة المفقودة "تيتان".. الأكسجين ينتهي

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة تيتان

يكثف خفر السواحل الأمريكي، عمليات البحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، مع النظر في الساعة من حين لآخر ومحاولة الوصول إلى الطاقم، قبل نفاذ الأكسجين.   

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وقال خفر السواحل الأميركي، إن عمليات البحث لم تسفر عن أي نتيجة"، لافتا إلى أنه لا يزال من غير المعلوم ما الأصوات التي التقطتها أجهزة السونار في الأعماق.

 

انتهاء الأكسجين في الغواصة تيتان

 

اختفت الغواصة بالقرب من حطام سفينة تيتانيك Titanic، وتجري عمليات بحث معقد جدا، حسب خبراء مشاركين في العملية.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الأكسجين سيكفي  في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر، إي حتى صباح الخميس المقبل. 

 

وتم الإبلاغ عن اختفاء "تيتان" ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

 

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة، الإثنين، بحثا عن الغواصة التي كانت تقل 5 أشخاص، لتوثيق حطام سفينة "تايتانيك" الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

 

طاقم الغواصة المفقودة 

الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة هم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والرئيس التنفيذي للشركة المشغلة "أوشن غيت" ستوكتون راش، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، ورجل الأعمال المقيم في بريطانيا شاهزادا داود وابنه سليمان.

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