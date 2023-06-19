ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط تقسيم مصر لدويلات .. فيديو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو، بمثابة عودة الروح لمصر لمكانتها بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية الفوضوي، موجهًا التحية إلى رجال الجيش والشرطة والشعب المصري.

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وأضاف أن مصر كانت على رأس مخطط لتقسيمها إلى دويلات صغيرة، ثم التوسع لتطبيق هذا المخطط عربيا في المنطقة، منوهًا إلى أن هناك دول كانت تريد أن تسطو على سيادة الدولة المصرية، والبعض كان ينتظر سقوط مصر، لتحقيق أطماعهم، كما أن هناك بعض الأشخاص في الداخل كانوا يريدون وقوع الدولة لتحقيق أهدافهم الذاتية.

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وأوضح درويش، أنه لو استمر الإخوان في الحكم بعد 30 يونيو، لصارت مصر مثل الدول المجاورة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصراع في 30 يونيو كان من أجل الدولة أو لا دولة.

وأشار درويش إلى أن هناك منصات إعلامية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية تشكك في الدولة المصرية، وتسعى لضرب استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المعارضة الحقيقة تكون من الداخل، كما أن النهضة والمشروعات القومية أبزر نتائج وثمار ثورة 30 يونيو، أن مصر كتاب مفتوح بإنجازاتها وتحدياتها.

وأكد أن عقيدة القيادة المصرية الآن البناء وتحمل المسؤولية والتضحية بالشعبية من أجل المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن الشعب يقدر ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات تنموية.

المواطن له مكانته

ولفت إلى أن ملف تحسين البنية التحتية من خلال حياة كريمة، يعتبر أبرز المشروعات التي تقوم بها الدولة، ممثلا بأن محافظة أسيوط أصبحت أكبر المحافظات التي تشهد مشروعات حياة كريمة بتكلفة كبيرة.

وشدد عمرو درويش على أن موقع مصر الاستراتيجي جعلها محط أنظار العالم، متمنيا أن يدافع الشعب عن نفسه ومناهضة الشائعات والمخططات التي تستهدف النيل من مقدرات الدولة،عكس ما يحدث في الدول الأخرى.

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وعلق عضو مجلس النواب: “المواطن المصري له مكانته في كل مكان وهناك احتفاء بكل ما يحدث في مصر، والعالم يعتبر ما يحدث إعجازا غير مسبوق، منوها: مصر تبني حاليا بـ7% غير الـ7% المتواجدة حاليا، وذلك منفذ في المشروعات والمدن السكنية الجديدة، والصورة ليست قاتمة أو متشائمة”.

وبشأن الحوار الوطني، صرح النائب البرلماني أنه حوار كاشف يشارك فيه كل المواطنين، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكل من يريد المشاركة في رسم خطة الدولة المستقبلية بقابلية تطبيقها، والحوار الوطني غير مسبوق لأننا لم نجد في التاريخ ما يحدث الآن من وجود كافة التيارات على طاولة الحوار، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد.