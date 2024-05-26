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عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الأدوية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الأدوية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، اعتماد رفع أسعار الأدوية وانه سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك.

كما أكد في تصريحات تلفزيوينة له أن منظومة مراجعة الأسعار درست جميع الطلبات التي تقدمت بها شركات الأدوية، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لأخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.

ارتفاع أسعار الأدوية 

وأوضح رجائي، أن الفترة الاخيرة شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر، لافتًا إلى انه تم بحث جميع المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى ان بداية العام الجاري 2024 واجه شركات ومصانع الأدوية عقبات بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الخضراء، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.

 

 

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