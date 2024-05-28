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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يارايحين الحرم.. أسعار الحج البري 2024

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

أسعار الحج البري 2024 .. يرغب الكثير من المواطنين الذين يودون زيارة بيت الله الحرام وتأدية مناسك الحج كل عام. 

ومن أجل إجراء مفاضلة في الأسعار  لاختيار الوسيلة التي تمكنهم من تأدية المناسك حسب المقدرة المالية، فهناك من يفضل السفر الجوي وآخرين يلجأون إلى البري.

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الحج البري 2024

وفي السياق يوفر الحج البري تكلفة أقل مقارنة بالحج الجوي، وعلى الرغم من ذلك شهدت أسعار الحج البري 2024، ارتفاعًا الموسم الحالي 1445 هجرية.

أسعار الحج البري 2024

يبلغ سعر برنامج تحسين سكن 4 و5 نجوم، الذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترًا مربعًا، 225 ألف جنيه.

يبلغ سعر برنامج تحسين سكن 4 و5 نجوم، الذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترًا مربعًا، 230 ألف جنيه.

يبلغ سعر برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترًا، 260 ألف جنيه.

موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

جدير بالذكر حددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ - 2024م، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري إلى المدينة المنورة.

دار الإفتاء المصرية 

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا، كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجلُه.

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