ننشر نتيجة المؤهلين للمرحلة الأخيرة في مسابقة بعثات الأزهر

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن نتيجة الاختبارات الشفوية التي عقدها المجمع للمتقدمين لمسابقة الابتعاث العامة للعام 2023/ 2024م، ليتم تصعيدهم للمرحلة النهائية في المسابقة وهي المقابلات الشخصية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن مراحل المسابقة تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة؛ حيث اعتمدت الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر، وشارك فيها أساتذة من جامعة الأزهر من مختلف الكليات في التخصصات محل الاختبار، كما تم تسجيل جميع الاختبارات بالفيديو داخل اللجان لضمان الشفافية في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم المختلفة.



أضاف عيَّاد أن الاختبارات الشفهية هي المرحلة الثانية بعد الاختبارات التحريرية يليها مقابلة شخصية للوقوف بدقة على الجوانب الشخصية والعلمية والثقافية لمن يتم اختيارهم كمبعوثين للأزهر الشريف في دول العالم.



كما أشار الأمين العام إلى أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر المنهج الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة، وهو ما يجعل الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر حريص كل الحرص على اختيار أكفأ المتقدمين لهذه المسابقة، موضحًا أن المرحلة الثالثة وهي المقابلات الشخصية سيتم تحديد موعدها والإعلان عنها قريبًا.



قافلة "البحوث الإسلامية" للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية تختتم فعالياتها

اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى محافظة الإسكندرية فعالياتها التي عقدت خلالها مجموعة من اللقاءات والندوات للتوعيك بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية على مستوى القضايا المجتمعية المهمة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن القافلة تأتي في إطار برامج التوعية الشاملة التي ينفذها المجمع، وتستهدف القضايا المجتمعية المهمة التى تمس الإنسان وتؤثر عليه بأى بشكل مباشر، مضيفا أننا جميعا نعاني من التغيرات المناخية نتيجة الاستخدام الخاطئ للموارد الطبيعية، والإسلام حذر أشد التحذير من الإفساد في الأرض، ونهى أشد النهي عن الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة.

أشار الأمين العام إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم؛ حيث لا تقتصر تلك القوافل على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.