أكاديمية الأزهر تحتفي بتدريب ٥١ إمامًا على مهارات البحث والإفتاء

أقامت «أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ»،، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء»، والتي استمرت لمدة شهرا، بمشاركة (51) إمامًا من (27) دولة، والملتحقين بالدراسات العليا بالأزهر الشريف.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الدايم نصير، المستشار العلمي والثقافي لفضيلة الإمام الأكبر، والدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

واستهدفت دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء» ، تمكين المتدربين من الأئمة والوعاظ الوافدين، من التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتعزيز قدراتهم بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، والارتقاء إلى مستوى تحديات العصر، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، وحسن التواصل والتعامل مع المستفتين.



من جانبهم، أعرب الدعاة والأئمة المشاركون بالدورة، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، مؤكدين أنَّ الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مشددين على أنهم ‏سيعملون على تطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا، ليكونوا خير سفراء لوسطية الأزهر واعتداله.



وتأتي دورة « تنمية مهارات البحث والإفتاء» انطلاقا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين وتثقيفهم، وتمكينهم من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، ليكونوا خير سفراء لوسطية الأزهر واعتداله في بلادهم.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات بنسبة نجاح 47.69%



اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2022/2023 م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 46.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1890 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.04%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1473 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 49.44%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1291 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 47.69%.

جاء في المركز الأول في شهادة "التجويد" الطالب محمد كريم، من معهد بني سويف، بنسبة 95%، وفي المركز الثاني الطالبة أمنية مصطفى، من معهد أسيوط، بنسبة 94.76%، مبصرين، وفي المركز الأول كفيف الطالبة جهاد أحمد، من معهد شبرا الخيمة، بنسبة 98.50%، وفي المركز الثاني الطالب أحمد السيد، من معهد طنطا، بنسبة 95.25%.

