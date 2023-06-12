رئيس القطاع الديني يلتقي بمسئولي الإرشاد وأمناء المكتبات

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بمسئولي الإرشاد الديني وأمناء المكتبات بالمديريات الإقليمية بقاعة حراء بديوان عام الوزارة ، وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور محمد عبدربه مدير عام المساجد.



أكد رئيس القطاع الديني، خلال الاجتماع أن مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى ملاذ آمن للشباب، وركن الطفل بهذه المكتبات إضافة متميزة، وأنه في إطار نشر الوعي والثقافة في مختلف ربوع الجمهورية قررت وزارة الأوقاف لأول مرة عقد لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الثقافية، ويقوم على وجود أحد الأئمة أو أساتذة الجامعات والأدباء وكبار الكتاب والأئمة بالمكتبات العامة بالمساجد الكبرى في لقاء أسبوعي بكل مكتبة للمشاركة في أنشطة الوزارة بالمكتبات، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.



وسيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل.

لقاءات هامة ومكثفة لوزير الأوقاف بسلطنة عمان

كان استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في لقاء استمر لأكثر من ساعة بحضور الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، والسفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان.



وخلال اللقاء تحدث فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان عن تاريخ العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والاهتمام المشترك بالقضايا التي تهم الأمة العربية والعالم الإسلامي، وأهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستويات كافة.



وأكد وزير الأوقاف أن هناك جوانب تلاقٍ كبيرة جدًّا بين مصر وسلطنة عمان، ونسعى لترجمة هذا اللقاء إلى برنامج عمل مثمر وبناء.



كما تحدث باستفاضة عن التجربة المصرية وجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وبيان سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك جهودها في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتدريب الأئمة ودور أكاديمية الأوقاف الدولية واستعدادها وترحيبها بتدريب نخبة من الأئمة العمانيين في برنامج مشترك مع نظرائهم وأشقائهم من الأئمة المصريين، كما ركز اللقاء على أهمية العمل من خلال كل ما يجمع ولا يفرق سواء فيما بين دول العالم الإسلامي أم على المستوى الإنساني العام.

