تكريم الفائزين بجائزة الإيسيسكو حمدان للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

سلم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الجوائز للفائزين الثلاثة في الدورة الثالثة من جائزة الإيسيسكو-الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي.

وفي كلمته أثناء تسليم الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتعلم مدى الحياة بمقر الإيسيسكو في الرباط، أكد الدكتور المالك أن الشراكة بين الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعد نموذجا يحتذى به لما حققته من نجاحات زينتها جوائز شاركت فيها مؤسسات التربية والتعليم من شتى الأمصار.

وأشار إلى أن الجائزة تحمل اسم علم ومعلم نذر عمره للخير ووهب العلم والعلماء الكثير، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأن فضاءات بصماته مطلة برونقها من قبل أبنائه الذين يقودون سفينة الخير التي لم تتوقف، مؤكدا حرص الايسيسكو على استمرار نهج التعاون مع هذه المؤسسة العتيدة، وموجها التهنئة إلى الفائزين بالدورة الثالثة من الجائزة.

من جانبه قال سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم إن لقاء اليوم في رحاب منظمة الإيسيسكو، للاحتفال بإنجاز الدورة الثالثة للجائزة التي تعبر عن هدف مشترك تجتمع فيه الإيسيسكو العريقة ومؤسسة حمدان، التقى فيه الفكر المستنير، والمبادىء الثابتة، للإسهام في رؤية مجتمعات إسلامية مزدهرة، تنعم بمنظومة تعليمية متطورة.

الشراكة مع الإيسيسكو

وعبر عن سعادته بالشراكة مع الإيسيسكو وبما تم انجازه، سواء عبر صندوق حمدان الإيسيسكو، أو بالأداء المتميز للجائزة وتحقيقها لمؤشرات إيجابية في نسب النمو وزيادة عدد الدول المشاركة.

وفي كلمة نيابة عن الفائزين أكد صاحب السمو الأمير منصور بن سعد آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، أن التتويج بالجائزة سيشكل حافزا للمؤسسات الفائزة للمزيد من العطاء، وبذل جهد أكبر لتطوير المنشآت التربوية ورفع جودة التعليم، وزيادة مستوى التنوير والتثقيف في مجتمعات العالم الإسلامي.

وتسلم الجوائز عن المؤسسات الثلاث الفائزة سمو الأمير منصور بن سعد آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، عن مشروع جامعة الفيصل، والسيد مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، عن مشروع مجمع مملكة البحرين العلمي، والسيد ريتشاردز هورفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التربوية الاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية، عن مشروع "الصم يصلون إلى مدارس باكستان".

وتهدف الجائزة التي شهدت الدورة الثالثة لها 37 مشاركة من 18 دولة حول العالم، إلى تشجيع المشاريع التربوية المتميزة والمستدامة، وتكريم القائمين من الشخصيات والمؤسسات، على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التربية والتعليم.