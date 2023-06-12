البرنامج التأهيلي للمحولين من المدارس إلى الأزهر (تفاصيل)

تستعد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية حول الجمهورية لاستقبال الطلاب المحولين من الشهادة الإعدادية بوزارة التربية والتعليم للالتحاق بالبرنامج التأهيلى بين جدران المعاهد الأزهرية ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانوية الأزهرية مباشرة.

ومن المقرر أن يبدأ الأزهر الشريف، استقبال أوراق الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي انطلقت في أسبوعها الثاني بدءًا من السبت الماضي وتستمر حتى أول شهر يوليو المقبل.

قرار الأزهر لقبول الطلاب

كان أصدر الأزهر الشريف، العام قبل الماضي، قرارا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد، للمرة الأولى، إذا كان التحويل يقتصر على الناجحين في الصف الثاني الإعدادي.

ويحصل الطالب المحول من الشهادة الإعدادية العامة إلى المعاهد الأزهرية، على برنامج تأهيلي لمدة عام، وحال اجتياز الاختبارات يلتحق بالصف الأول الثانوي.

شروط قبول طلاب الإعدادية العامة بالمعاهد الأزهرية

- حصول التلميذ على نسبة 70% بالشهادة الإعدادية العامة.

- ألا يقل مجموعه في اللغة العربية عن 70%.

- حصوله على الشهادة الإعدادية في العام الجامعي 2022/2021.

- اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الذي يعقد مع امتحانات الإعدادية الأزهرية 2023/2022.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي:

- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج منها.

- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

نظام الدراسة بالبرنامج التأهيلي:

المواد التي يدرسها الطلاب في الأزهر بالسنة التأهيلية

أعلنت ادارة قطاع المعاهد الأزهرية أن الطلاب المقبولين بالبرنامج التأهيلي للشهادة الإعدادية الأزهرية، يدرسون تسع مواد هي "القرآن الكريم وتجويده والنحو والصرف وأصول الدين والفقه والإملاء والمطالعة والنصوص والإنشاء والخط"، ويحضرون بالمعاهد يومان فقط في الأسبوع وفقًا للجدول المقرر لهم بالحضور مع الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف

وأوضحت ادارة القطاع، أن اليوم الدراسي للطلاب المقبولين في البرنامج التأهيلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، عبارة عن خمس محاضرات تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الواحدة وربع ظهرا، بواقع ساعة لكل محاضرة، مع تخصيص ربع ساعة فسحة، وهي نفس المدة التي يقضيها الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف.