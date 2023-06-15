جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، العديد من المباريات الدولية سواء رسمية أو ودية، ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة منتخبي إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

إسبانيا أمام إيطاليا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد المباريات الودية الدولية والقنوات الناقلة

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غانا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مباراة اليابان ضد السلفادور وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة الأرجنتين أمام أستراليا وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

مباراة جامايكا أمام قطر وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD.

منتخب مصر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية

على صعيد آخر حقق منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا فوزًا هامًا مساء أمس الأربعاء، علة نظيره منتخب غينيا بنتيجة هدفين لهدف.

في المباراة التي جمعتهما ضمنمنافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها الفراعنة لصالحهم بعد تصدر المجموعة وضمان التأهل للمرة الـ26 عبر تاريخ البطولة.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وعبر روي فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة عن سعادته بأداء الفراعنة وقال: " وصلنا للأهداف التي وضعناها، وأبارك للشعب المصري لأن هذا هو الهدف الأول الذي كنا نريده وهو أننا نتأهل لأمم إفريقيا ".

وتابع فيتوريا: " نحن لسنا الفريق الذي لا يُقهر، ويجب أن نستقبل أهداف، ولكن الأهم أن اللاعبين حافظوا على التعليمات التي منحتها لهم قبل اللقاء، وقدمنا مباراة جيدة، كما أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الثاني كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف ".