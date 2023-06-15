غرابة يوضح تفاصيل إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق القومي، والتي تعرض لها في لقاء غينيا، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال غرابة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن مرموش أصيب بكدمة خفيفة أسفل الظهر، وفضل الجهاز الفني للمنتخب استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

والجدير بالذكر أن مرموش خرج من المباراة مستبدلًا بسبب الإصابة وشارك بدلًا منه محمود تريزيجيه، والذي سجل هدف وصنع آخر في فوز الفراعنة على غينيا بهدفين لهدف.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة.

منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.