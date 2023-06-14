منتخب غينيا يسجل الهدف الأول في شباك مصر بتصفيات أمم أفريقيا

سجل منتخب غينيا هدف التقدم الاول في الدقيقه 26 في المباراة التي تجمع مصر وغينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التفصيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي من تمريرة أرضية مرت من دفاعات المنتخب الوطني ليسكنها اللاعب في شباك الشناوي.

وبدأت المباراة بإستحواذ من قبل لاعبي المنتخب الغيني لتتجرم بالهدف الأول وسط محاولات قليلة من منتخب مصر.

وانطلقت المواجهة الحاسمة بين منتخبي مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، في المباراة التي يستضيفها ستاد مراكش بالمغرب، وتُذاع مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4".

ويحتاج كل من منتخب مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعني أن التعادل يكفيهما للتأهل معًا.

و جاء تشكيل منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - زيزو - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

كما بدا منتخب غينيا بتشكيل لمواجهة مصر كالتالي:

يقود تشكيل غينيا نابي كيتا لاعب ليفربول السابق أمام منتخب مصر في اللقاء الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي، مختار دياخابي، سيدو سو، اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو، مورجان جيلافوجي، سيرهو جيراسي.

ويبحث المنتخب المصري للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم المنتخب الغيني الصدارة مع الفراعنة وكل منهما لديه 9 نقاط، لكن رفاق محمد صلاح يتفوقون بفارق الأهداف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.

يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.

مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط

إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.