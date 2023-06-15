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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يستقبل نقيب الصحفيين لبحث التعاون المشترك (صور)

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة ونقيب الصحفيين

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خالد البلشي نقيب الصحفيين، في مكتبه، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ورافق نقيب الصحفيين خلال الزيارة كلا من: محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل. 

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع. 

وأكد رئيس جامعة القاهرة استعداد الجامعة الدائم للتعاون وتقديم جميع أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين وأعضائها باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي. 

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريبًا بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

لقاء رئيس جامعة القاهرة ونقيب الصحفيين 

دعوة رئيس جامعة القاهرة لنقابة الصحفيين

وقدم نقيب الصحفيين الشكر لرئيس جامعة القاهرة ووجه له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد. 

وأكد نقيب الصحفيين أن رئيس جامعة القاهرة واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني، وفلسفة الأديان. 

لقاء رئيس جامعة القاهرة ونقيب الصحفيين 

تقديم الخدمات الصحية للصحفيين في جامعة القاهرة 

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك في عدة مجالات، منها: العمل على التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي. 

لقاء رئيس جامعة القاهرة ونقيب الصحفيين 

كما ناقش رئيس جامعة القاهرة ونقيب الصحفيين توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل، وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين.

واتفق الجانبان على تقديم خصم لأبناء الصحفيين في البرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة في جامعة القاهرة بنسبة 10 في المائة لجميع البرامج.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة القاهرة آخر مؤلفاته لنقيب الصحفيين. 

فيما قدم خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين درع النقابة لرئيس الجامعة تقديرًا له ولجهوده. 

إهداء درع نقابة الصحفيين لرئيس جامعة القاهرة 

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