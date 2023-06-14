المشدد 7 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 2663 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 768 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم رضا إ إ ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 يناير الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق, قد حاز وأحرز بقصد الاتجار 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 427 جرامًا، وسلاح أبيض (سنجة) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

سيدة تعترف بإتجارها في المُخدرات بالجيزة

اعترفت سيدة مقيمة بالجيزة، تم القبض عليها في القاهرة، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، أنها اعتادت ترويج المواد المخدرة بين عملائها في القاهرة والجيزة، خاصة مخدر الحشيش.

وأضافت أنها تتحصل على المخدر من عاطل أرشدت عن هويته لرجال المباحث، لتتولى ترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشدت أيضا عن مصدر حصولها على سلاح ناري خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط سيدة في الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين أنها سابق اتهامها في عدة قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليها، وضبط بحوزتا (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بكافة صورها، وللقبض على مُخالفي القانون، والهاربين من الأحكام القضائية، وللتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون.

ويشن رجال وزارة الداخلية حملات يومية مكبرة في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللوصول لمُجتمع أكثر أمانا.ً