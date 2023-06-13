الوداد عن خسارة اللقب الأفريقي : الرحلة مستمرة علينا الاتحاد ونفض الغبار

علق نادي الوداد المغربي ، على خسارته للقب الأفريقي بأرضه ووسط جماهيري يوم الأحد الماضي أمام الأهلي بعد الخسارة في القاهرة بثنائية لهدف، والسقوط في فخ التعادل الإيجابي إيابًا بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.



وقال النادي المغربي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقًا على المواجهة : “من خلال الصعود والهبوط، نقف متحدين. الرحلة مستمرة، يدا بيد”.

“ننفض الغبار عن أنفسنا ونتجهز للمعركة القادمة. فريقنا جاهز للعودة وتقديم كل ما لديهم في الملعب نحن نقف معًا”.



وحقق الفريق المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي بعد التفوق عليه بمركب محمد الخامس بثنائية دون رد بعد مباراة وحيدة أقيمت في الدار البيضاء ، كما سبق للوداد التتويج باللقب القاري عام 2017 على حساب الأهلي أيضًا بعد التعادل الإيجابي في القاهرة بهدف لمثله ، ثم الفوز في المغرب بهدف نظيف.



حساب الوداد الرسمي عبر فيسبوك

عبارات تحفيزية بعد خسارة الوداد للقب

انتصارات ونجاحات للأهلي ..

وتمكن النادي الأهلي بعد انتصاره الأخير من رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا على مستوى العالم إلى الرقم 25، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة.



وواصل الأهلي بإنجازه القاري الأخير مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي في صدارة القائمة برصيد 29 بطولة، ويأتي بعد الأهلي في الترتيب كل من “إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني بواقع 17 بطولة”.

كان الأهلي قد تمكن من اعتلاء صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير من العام 2014، عقب فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وسبق وأن فاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما توج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي أيضًا الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.