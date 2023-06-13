الأهلي يبدأ في طرح استمارات اختبارات الناشئين الجدد

بدأ اليوم الثلاثاء قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي ، في طرح استمارات اختبارات الناشئين، وبدأت عملية البيع الفعلية عند تمام العاشرة صباحًا.

وبلغت قيمة الاستمارة الواحدة الخاصة بالاختبارات ١٠٠ جنيه، وتم طرحها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ومن المقرر أن تكون عمليات الطرح يوميًّا، حتى مساء يوم الجمعة المقبل ، داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وفروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين لخوض اختبارات الناشئين من مواليد عام ٢٠٠٧ وحتى مواليد ٢٠١٨، علمًا أن الاختبارات تبدأ يوم السبت الموافق ١٧ يونيو الجاري.

تعيين بدر رجب ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ، قد أعلن خلال شهر مايو الماضي على هامش اجتماعه بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

يأتي ذلك في ‏ضوء مايتمتع به بدررجب من خبرات ونجاحات عدة في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى رغبة مجلس الإدارة في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول ودعمهم فنيًا بشكل كامل.

ووجه ‏مجلس إدارة الأهلي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش عن الفترة التي قضاها بالنادي الأحمر، وبذل خلالها جهودًا ‏كبيرة أسهمت في تطوير قطاع الناشئين بالأهلي في كافة فرق القطاع.



وأقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبتواجد كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني الراحل للقطاع ، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده مع التزامه الكامل.