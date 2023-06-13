هادي خشبة: الأهلي فريق مرعب لأندية إفريقيا

أكد هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في مباراة الإياب أمس في ملعب مركب محمد الخامس.

وقال هادي خشبة نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا إنذار كبير لكل أندية القارة الإفريقية خاصة بعد التغلب على أندية كبيرة مثل الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي ، وغيرهم طوال مشوار البطولة الإفريقية ".

وأضاف:"من وجهة نظري أن فريق الأهلي منافس مرعب لأندية القارة السمراء فى السنوات الأخيرة ".

وأشاد هادي خشبة بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق قائلاً: " في رأيي أن محمد عبد المنعم أفضل لاعبي الأهلي أمام الوداد ونجح في تسجيل هدف التعادل أمام الوداد المغربي ليمنح الأهلي بطولة غالية ".

وأتم:" محمد عبد المنعم مكسب كبير لفريق الأهلي في السنوات القادمة ".

هادي خشبة: "محمد الشناوي" حارس لا غنى عنه في الأهلي

كما أكد هادي خشبة أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لا غني عنه خارج وداخل الملعب لأنه حارس صاحب شخصية كبيرة ومؤثرة.

وقال هادي خشبة : " من وجهة نظري أن محمد الشناوي قيمة كبيرة داخل وخارج الملعب في فريق الأهلي ولا يمكن الاستغناء عنه في الفترة المقبلة ".

وأختتم: " محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يعد أبرز قائد لفريق الأهلي سواء داخل وخارج الملعب وقام بدور كبير في مباراة الأمس أمام الوداد المغربي ولعب دوراً كبيراً في حصد اللقب ".

أحمد كشري: الأهلي إستحق لقب دوري الأبطال

على جانب آخر أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي حقق المطلوب في مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي والوداد كانت خالية من الفنيات وهو ما عاب على الفريقين وهو حال مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"فريق الأهلي حقق المطلوب من المباراة بالتعادل الإيجابي واقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه ".

وأضاف كشري: " من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس ".

وأتم:" فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس ".