الزمالك يعلن موعد انتظام "بلحاج" في التدريبات

أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد وصوللا المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الأبيض إلى القاهرة وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الإداري للأبيض ، أن أحمد بلحاج من المقرر له أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين قادمًا من دولة إسبانيا عقب قضاء فترة الراحة رفقة عائلته هناك.



كان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض ، قد أعلن خلال وقت سابق منحه أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، إلى جانب فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين ، حتى يتمكن من قضاء وقت أطول رفقة أسرته هناك.



وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك بشكل طبيعي غدا الثلاثاء استعدادا للمواجهات المحلية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر لها 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

دعوى سحب السوبر من الأهلي ..

على جانب آخر ، أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بضرورة سحب لقب السوبر من النادي الأهلي والذي توج به الشهر الماضي على حساب بيراميدز بهدف نظيف عبر علي معلول ، حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون

ومن المقرر أن يتم النظر في الدعوى وفقًا لقرار المحكمة في جلسة 26 أغسطس المقبل.