روجيرو ميكالي يستدعي ثلاثي الزمالك للإنضمام لقائمة منتخب مصر الأولمبي

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي القائمة التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد ثلاثي الزمالك، حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق.

وتقع مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

وعلى الجانب الأخر ، قضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم اخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد قرار استبعادها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق ، استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.

بذلك أصبح الموقف النهائي فى مجموعة مصر تواجد كل من : مصر ومالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا .

ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

أعرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله باللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار فى قائمة المنتخب المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى قدمه ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وحضره : الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وميكالى ومترجمه خالد سرحان ومحمود حرب المدير الإدارى للمنتخب .

وتحدث الكابتن بركات فى بداية المؤتمر قائلا : إن البطولة صعبة ولكن منتخب مصر جاهز بقوة مشددا على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة واستعرض بركات مسيرة المنتخب المبشرة فى التصفيات والتى شهدت خروج منتخبات كبيرة مثل : كوت ديفوار والسنغال والكاميرون والجزائر وتونس وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا مؤكدا أن يثق فى اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الحلم ورسم الابتسامة على وجوه المصريين .

قال ميكالى ان طموح منتخب مصر الأولمبي مزدوج ويأمل فى تحقيقه وهو التأهل إلى الأولمبياد و الحصول على كأس الأمم الإفريقية

مشددا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وشاكرا للدعم الواضح للمنتخب ..

وتابع : أشكر أندية الزمالك وإنبي وسموحة والمقاولون العرب على تعاونهم الإيجابي مع المنتخب الأولمبي ومنح اللاعبين فرص المشاركة في المباريات بشكل مستمر..

وأضاف "وصلنا إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي.. خضنا مباريات كثيرة وشاهدنا عدد كبير من اللاعبين..

اخترنا 23 لاعبا بعد تجارب عديدة لتحقيق هدفنا والفوز بلقب البطولة الإفريقية"..وردا على حلم "تحقيق ميدالية أولمبية؟ قال : أول خطوة نريد التأهل إلى أولمبياد باريس. تركيزنا الكامل في الوقت الحالي منصب على البطولة الإفريقية في المغرب. لدينا ثقة في قدرة منتخب مصر على تحقيق ميدالية".

وواصل "علينا الاستعداد الذهني بشكل جيد. مشكلة عدم مشاركة اللاعبين مع الأندية واجهتنا في البداية ولكن بالعمل الجماعي تخطينا هذه المرحلة".

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو – غينيا