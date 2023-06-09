قائمة تونس الرسمية لتصفيات أمم إفريقيا.. غياب ملعلول وثنائي الزمالك

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس القائمة الرسيمة لنسور قرطاج أستعدادًا لأستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب نجوم قطبي الكرة المصرية وعلى رأسهم على معلول ظهير أيسر الأهلى ، إلى جانب غياب ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

كما تواجد في قائمة نسور قرطاج محمد الضاوي "كريستو" نجم الأهلى ، والذي مع منتخب بلاده تونس تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في دولة الأرجنتين.

وضمت قائمة نسور قرطاج كلا من :

في مركز حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن - إدريس عرفاوي.

في خط الدفاع: علاء غرام - أسامة حدادي - ياسين مرياح - منتصر طالبي - يان فاليري - محمد دراجر - وجدي كشريدة - علي عبدي - مرتضى بن وناس.

في خط الوسط: أسامة عابد - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان - فراس بلعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري.

في خط الهجوم: إلياس عاشوري - هيكل شيخاوي - محمد الضاوي "كريستو" - حمدي العبيدي - عصام جبالي - هيثم جويني - أسامة بوقرة.

مواعيد مباريات منتخب تونس في تصيفات أمم أفريقيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره منتخب غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل الموافق 17 يونيو الجاري على ملعب مالابو وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ثم يواجه نسور قرطاج منتخب الجزائر يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو القادم وديًا ضمن الأستعدادات للبطولة.

ترتيب منتخب تونس في المجموعة العاشرة

ويحتل منتخب تونس صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط ، حيث حقق نسور قرطاج الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء ولم يتلقي المنتخب أي هزيمة .

1- تونس : 10 نقاط .

2- غينيا الاستوائية : 9 نقاط .

3 - ليبيا : 3 نقاط.

4 - بواتساونا : نقطة واحدة.