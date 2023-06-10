الزمالك يواصل استعدادته لمباراة فاركو في كأس مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في بطولة كأس مصرللموسم الحالي 2022-2023.

إقرأ أيضًا..

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح المران الجماعي للفارس الأبيض بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين لشرح التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم ، كما شهدت التدريبات التركيز على على الجانب البدني في الجزء الأول من المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق فاركويوم ، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاريعلى إستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتازللموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وسجل هدفي الفارس الأبيض في شباك الأتحاد السكندري المهاجم التونسي سيف الجزيري في الدقيقتين 23، 49، ثم قلص خالد الغندورالفارق بهدف للاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة ،حيث حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات ، فيما تلقي الفريق 7 هزائم منذ إنطلاق المسابقة.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا ..