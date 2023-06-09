مواعيد اختبارات ناشئين الزمالك بالمحافظات

كشف طارق يحيى، مدير المدرسة الأساسية " البراعم"، والمشرف العام على اختبارات الناشئين والبراعم بنادي الزمالك، عن مواعيد الاختبارات الخاصة بنادي الزمالك في المحافظات.

وأكد طارق يحيى أن اختبارات الزمالك لاختيار الناشئين والبراعم بالمحافظات ستنطلق اليوم الجمعة.

وفيما يلي مواعيد الاختبارات داخل المحافظات:

_ الجمعة والسبت 9 و10 يونيو، في محافظة الإسكندرية على ملعب مركز شباب سموحة.

_ الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 يونيو، في محافظة دمياط بملعب مركز شباب دمياط.

_ الثلاثاء 13 يونيو في محافظة الدقهلية، على ملعب نادي العمال بالمنصورة.

_ الجمعة 16 يونيو في محافظة الغربية، على ملعب جامعة طنطا.

_ الجمعة 16 يونيو في محافظة المنوفية، على ملعب مركز شباب الشهداء.

_ السبت 17 يونيو في محافظة الشرقية، على ملعب مركز شباب الحسينية.

_ الأحد 18 يونيو، في محافظة دمياط، على ملعب نادي الزرقا.

_ الجمعة 23 يونيو، في محافظة المنوفية، على ملعب الباجور.

_ السبت 7 يوليو، في محافظة المنوفية، على ستاد الجامعة شبين الكوم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد باقي المحافظات تباعًا عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

الزمالك يكشف مستجدات ملف الصفقات:

علق أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية فى النادي الوقت حاليًا على مستجدات صفقات النادي الأبيض خلال انتقالات الصيف الجاري، مشيرًا إلى أنه هناك عمل بالطبع على التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق.

وقال أحمد عبدالحليم خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أوسوريو هو صاحب الأمر والقرار الأول فى الصفقات الجديدة، ونسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة له لدعم الفريق واستقطاب جميع العناصر التي يرغب فى التعاقد معها.

وأضاف: “دور اللجنة الفنية عرض الكثير من الأسماء على أوسوريو والاختيارات تخص المدرب وحده فقط”.



وأضاف عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير ويعلم قيمة نادي الزمالك، ولكن يحتاج للوقت من أجل التأقلم والنجاح الكامل في تجربته مع الأبيض.