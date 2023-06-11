تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد العمل على تنفيذها خلال التدريبات.

و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية خلال مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة عدد من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

أوسوريو يمنح تعليمات خاصة لـ شيكابالا

ومنح أوسوريو مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض على هامش التدريبات.

وشرح أوسوريو لقائد الزمالك مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص التعامل مع المنافس في حال فقدان الكرة.