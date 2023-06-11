دوري الأبطال 2023 .. الأهلي لا يعرف الهزيمة أمام أندية شمال أفريقيا في 7 مواجهات

ساعات قليلة تفصل متابعي الكرة الأفريقية والعربية عن مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي ، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية .



كان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين الأحد الماضي ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، قد انتهى بتفوق الأحمر بثنائية لهدف ، وجاءت أهداف الأهلي عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الأول ، ومحمود

عبد المنعم كهربا الذي وقع على ثاني الأهداف.

مواجهات الأهلي أمام أندية شمال أفريقيا ..

وخلال النسخة الحالية من البطولة ، تقابل الأهلي أمام أندية شمال أفريقيا في 7 مواجهات ولم يتلق أي خسارة فيهم.

واللقاء الأول جاء في ذهاب دور الـ 32 أمام الاتحاد المنستيري وانتهى لقاء الذهاب في تونس بتفوق الأحمر بهدف دون رد ، بينما انتهى لقاء الإياب في القاهرة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وفي مرحلة ربع النهائي تمكن الأهلي من الفوز على الرجاء بهدفين من دون رد ذهابًا ، والتعادل سلبيًا إيابًا على ملعب مركب محمد الخامس.



وفي نصف النهائي تمكن الأهلي من الفوز على الترجي بثلاثية من دون رد ذهابًا على ملعب حماد العقربي برادس ، وإيابًا تمكن من الانتصار بهدف نظيف عبر حسين الشحات.

أما المواجهة السابعة والأخيرة جاءت الأحد الماضي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي البطولة القارية ، وتمكن الأهلي من الانتصار بهدفين من دون رد.