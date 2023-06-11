حمدي أبو راضي: الأهلي يلعب دائماً على البطولة وقادر على حسم اللقب

أكد حمدي أبو راضي نجم الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن مواجهة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا ليست سهلة، وانتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة ٢-١ في القاهرة ليس مبرر الجميع يشعر بإحباط والخوف من ضياع اللقب في هذه النسخة.





وأضاف، أن الأهلي قادر على الفوز أمام الوداد المغربي وإحراز أكثر من هدف في المغرب ، المارد الأحمر يخوض هذه المباراة وهو فائز في مباراة الذهاب في القاهرة.



وقال: "الأهلي قادر على حصد اللقب والعودة من المغرب بالكأس، لدي ثقة كبير في الفريق ومارسيل كولر المدير الفني فهو مدير فني هاديء ولديه القدرة على تهيئة اللاعبين لكل مباراة وبطولة، والمباراة صعبة ونهائي لبطولة مفضلة لدى جمهور النادي الأهلي، والأهلي دائماً بطل ويلعب على البطولة دائماً".



أرقام الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

ويسعى الأهلي لحسم اللقب رقم 11 في تاريخه عندما يواجه الوداد المغربي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق رقمًا مميزًا بعدما وصل للدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

ويمتلك الأهلي رقمًا سلبيًا في تاريخ مواجهاته خارج أرضه أمام الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا بعدما لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من أصل 11 مباراة خارج ملعبه.