القناة الناقلة لإياب نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية ، لحساب إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 4” ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم الأحد الماضي ، قد انتهى بتفوق الأحمر بثنائية لهدف ، حملت توقيع كل من بيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني الأهداف في المواجهة.

محاضرة فنية أخيرة ..

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبيه بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ستاد المواجهة المرتقبة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويراجع كولر خلال المحاضرة الفنية مع لاعبيه خطة اللعب الأخيرة والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وتم خلال أمس السبت إقامة الاجتماع الفني لإياب النهائي، وتم الاستقرار على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

أما فريق الوداد المغربي فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.



تشكيل الأهلي المتوقع للمواجهة ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.