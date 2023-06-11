رقم سلبي في تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية

يدخل النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي وعينه على حسم اللقب من ملعب مركب محمد الخامس.



ويسعى النادي الأهلي للتتويج باللقب رقم 11 له في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وقد وصل للمبارة النهائية للمرة الرابعة على التوالي.

ويخشى النادي الأهلي عقدته التاريخية التي يعاني منها أمام الوداد، حيث خسر النهائي أمام الفريق المغربي مرتين.

وحقق الأهلي فوزًا مقلقًا على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي للمرة الثالثة في تاريخه بالدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي رقمًا سلبيًا خارج أرضه في تاريخ مواجهاته أمام الأندية المغربية بمختلف المسابقات.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية



وخاض النادي الأهلي إجمالي 27 مباراة أمام الأندية المغربية بمختلف المسابقات، بواقع 12 مواجهة أمام الوداد، و11 مواجهة مع الرجاء، مواجهة وحيدة أمام كل من الفتح الرباطي ونهضة بركان، ومواجهتين أمام المغرب التطواني.

وحقق الأهلي في 11 مباراة من أصل 27 مباراة له أمام الأندية المغربية بينما خسر 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

ولعب الأهلي 11 مباراة خارج أرضه أمام الأندية المغربية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراتين.

وجاءت انتصارات الأهلي خارج أرضه أمام الأندية المغربية على حساب الوداد.

وخسر الأهلي 4 مباريات خارج أرضه أمام الأندية المغربية بينما تعادل في 5 مباريات.

وسبق للنادي الأهلي مواجهة الوداد في المغرب 5 مرات، وقد حقق الفوز في مباراتين بينما خسر مثلهما وتعادل مرة واحدة.

وسجل الأهلي 4 أهداف بينما استقبل مثلهما خارج ملعبه أمام الوداد المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.