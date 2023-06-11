كولر يسعى لتحقيق إنجاز جوزيه وموسيماني مع الأهلي

يبحث السويسري مارسيل كولر عن تحقيق إنجاز مميز للغاية مع النادي الأهلي، وكتابة اسمه ضمن تاريخ القلعة الحمراء وذلك عندما يواجه الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا مقلقًا على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي للتتويج باللقب رقم 11 له في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق الوحيد في تاريخ المسابقة الذي تمكن من التأهل للمباراة النهائية 4 مرات على التوالي “مرتين”.

ويرغب مارسيل كولر في مواصلة التتويج بالبطولات مع النادي الأهلي بعدما فاز بالسوبر المصري مرتين وكأس مصر مرة واحد.

وفي حال تتويجه بدوري أبطال أفريقيا سيتوج بالبطولة الرابعة مع الأهلي ليعادل عدد الألقاب التي حصل عليها قبل تولي تدريب المارد الأحمر.



كولر يسعى لتحقيق إنجاز جوزيه وموسيماني







وإذا نجح مارسيل كولر في التتويج بدوري أبطال أفريقيا الليلة سيتمكن من معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي حال فوزه بالبطولة سيصبح السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب أجنبي يتوج باللقب في تاريخ الأهلي.

كما سيصبح المدرب السويسري هو سابع مدرب في تاريخ الأهلي يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه هو المدرب الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي برصيد 4 مرات ويأتي خلفه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برصيد مرتين.

أرقام كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وخاض النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري 13 مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق مارسيل كولر 9 انتصارات مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقد المدرب السويسري في مباراتين بينما خسر في مثلهما.



ولعب كولر إجمالي 46 مباراة منذ بداية مسيرته التدريبية مع النادي الأهلي.

ونجح مارسيل كولر في تحقيق 35 فوزًا مع الأهلي بمختلف المسابقات بينما تعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات فقط.

وسجل النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري 91 هدفًا بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا في 46 مباراة بمختلف المسابقات.