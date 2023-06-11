موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب نهائي أفريقيا بالمغرب

تتجه حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتحرك في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لملاقاة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر محاضرة أخيرة مع لاعبيه بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ومن المنتظر أن يراجع كولر خلال المحاضرة الفنية مع لاعبيه خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء المرتقب جماهيريًا.

زي الأهلي والوداد ..

وتم أمس السبت ، عقد الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد ، وتقرر أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، في الوقت الذي يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

بينما يرتدي فريق الوداد زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، على أن يرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ، عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني أهداف الأحمر مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.



وعلى مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين التقيا الأهلي والوداد في ١٢ مباراة ، حقق الأحمر الانتصار في ٥ مواجهات ، وحسمت نتيجة التعادل ٤ لقاءاتبينما حقق الفريق المغربي الانتصار في ثلاث مواجهات.

وفي النسخة الحالية من البطولة القارية تمكن الأهلي من تسجيل ٢٢ هدف واستقبلت شباكه ٩، بينما سجل الفريق المغربي ١١ واستقبلت شباكه ٦ اهداف.