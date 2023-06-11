الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب نهائي أفريقيا بالمغرب

الأهلي
الأهلي

تتجه حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتحرك في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لملاقاة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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القناة الناقلة لإياب نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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1500 مشجع يساندون الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ميدو يتحدث عن موقعة الأهلي أمام الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال الأفريقي

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تعرف على أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي


ومن المقرر أن يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر محاضرة أخيرة مع لاعبيه بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.
ومن المنتظر أن يراجع كولر خلال المحاضرة الفنية مع لاعبيه خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء المرتقب جماهيريًا.

زي الأهلي والوداد ..

وتم أمس السبت ، عقد الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد ، وتقرر أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، في الوقت الذي يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.
بينما يرتدي فريق الوداد زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، على أن يرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ، عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول ، ومحمود عبد المنعم كهربا صاحب ثاني أهداف الأحمر مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

وعلى مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين التقيا الأهلي والوداد في ١٢ مباراة ، حقق الأحمر الانتصار في ٥ مواجهات ، وحسمت نتيجة التعادل ٤ لقاءاتبينما حقق الفريق المغربي الانتصار في ثلاث مواجهات. 

وفي النسخة الحالية من البطولة القارية تمكن الأهلي من تسجيل ٢٢ هدف واستقبلت شباكه ٩، بينما سجل الفريق المغربي ١١ واستقبلت شباكه ٦ اهداف.

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